У неділю ветерани «Ворскли» та футболу Полтавщини зіграють до 20-річчя «бронзи» «біло-зелених»

26.05.2017 Поділитися

Цього року полтавські шанувальники футболу відзначають 20-річчя завоювання «Ворсклою» бронзових медалей чемпіонату України. До цього дня вирішили провести товариський матч між складом «біло-зелених» того сезону та ветеранами футболу Полтавщини.

У сезоні 1996/97 вистачало скептиків, та більшість знали напевне – успіх «Ворскли» та її тренера Віктора Пожечевського не був випадковістю. У матчі зіграють такі метри полтавського футболу як Ковтун, Мачоган, Омельчук, Кобзар, Кислов, Чуйченко та легенда «Ворскли» Іван Шарій.

Гра ««Ворскла» 1996/1997» – «Збірна ветеранів футболу Полтавщини» пройде на стадіоні «Ворскла» імені Олексія Бутовського в неділю, 28 травня, о 13:00. Вхід вільний.

Віктор Карпенко