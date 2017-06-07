Дешеві кишенькові чиновники Жеваго в Полтавській ОДА

07.06.2017 Поділитися

Виїзне засідання комісії з питань екології Полтавської обласної ради відбулося вчора в Горішніх Плавнях. На ній розглянули питання про реальну сплату податків (екологічний, рента) Полтавського, Єристівського гірничо-збагачувальних комбінатів, їхній вплив на довкілля і місцевих мешканців.

У ході засідання виступив Андрій Пісоцький, перший заступник голови Полтавської ОДА, депутат Полтавської облради, керівник обласної фракції «БПП». На його думку, депутати профільної комісії облради не повинні змушувати підприємства, пов’язані з нардепом Костянтином Жеваго, звітувати перед комісією за сплачені екологічні податки та ренту (на відео з 1-00 хв ).

Відповідно до Податкового кодексу України, 25% від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення повинні зараховуватися до місцевих бюджетів. Представники «Ferrexpo» і ДФС не змогли пояснити, скільки саме в грошовому еквіваленті є ці 25% з двох підприємств щорічно.

«Ferrexpo» – головний «спонсор» Полтавської області

Також Пісоцький вихваляв керівництво «Ferrexpo» та дякував за всіляку підтримку, надавану Горішнім Плавням і прилеглим районам.

Неабияк дивує така підтримка держслужбовцем приватного бізнесу Жеваго. Виникає питання, чиї інтереси він відстоює.

Цікаво, що Пісоцький як депутат обласної ради висувався саме від Горішніх Плавнів. Однак до самого міста немає жодного стосунку. За даними з офіційної біографії, Пісоцький не є уродженцем, ні дня не проживав і не пропрацював у Горішніх Плавнях. Відповідно, повинен не мати впізнаваності серед місцевого електорату.

Те, що Пісоцький переміг на місцевих виборах в облраду 2015 року саме від «Жеваго city», свідчить про наближеність і широку підтримку від олігарха. Виступ Пісоцького на засіданні і його теплі вислови в бік підприємств Жеваго тільки підвереджують цю думку.

На це вказують і розміщені білборди Пісоцького в місті саме як депутата облради, однак, чомусь, без партійної символіки.

Як зазначив Пісоцький в приватній розмові зі мною, він не знає вартість білбордів і їхнє розташування. Також він сказав, що його білбрдів у «Жеваго city» багато.

Ні в кого не викликає подиву, що Жеваго має персональних кишенькових чиновників як у Горішніх Плавнях, так і в Полтавській облраді і облдержадміністрації, які відстоюють його інтереси. І схоже на те, що Андрій Пісоцький входить до їх кола.

Олег Підгорний