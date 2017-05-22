Пісок для Піска: «БПП» розорює надра Полтавщини під позачергові вибори президента

22.05.2017 Поділитися

Постійне зростання суспільного невдоволення діями президента Петра Порошенка, сильне падіння його рейтингу, регулярні протести під Адміністрацією Президента і Верховною Радою свідчать про те, що Україна стоїть на порозі чергового Майдану.

З метою недопущення силового змінення влади, «народ Порошенка» ухвалив рішення про проведення позачергових президентських виборів цієї осені.

Журналіст Дмитро Гордон у квітні зазначив, що в Києві вже розпочато процес створення штабів і визначення кандидатів.

Розклад такий, що спершу пройдуть саме вибори президента, а потім відштовхуючись від рейтингу, обиратимуть парламент. Такий розклад обумовлюють кілька факторів.

По-перше, гранично низький рівень підтримки президента Порошенка. За результатами дослідження, проведеного Центром Разумкова, дії президента України повністю підтримують усього 4,4% громадян, тоді як не підтримують взагалі – 51,7%.

По-друге, результати опитування того ж Центру говорять, що 52% українців підтримують позачергові вибори.

На що уряд і президент розраховують, ідучи на такий крок? Послабити рівень напруги в суспільстві, змінивши Порошенка. Головний претендент на крісло – нинішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман, рейтинг якого ненабагато вищий за рейтинг чинного гаранта.

Наразі на зовнішньополітичній арені ведуться розмови за повернення Донецької та Луганської областей у склад України. Чи дозволить це новообраному президенту, хто б ним не став, значно підняти рейтинг? В обмін на 2 області, зазначають політологи, Україна вже фактично відмовилася від Криму, тема якого випала з обійми мінських переговорів. Росія оформить право власності на півострів як стратегічний авіаносець.

І позбудеться накладених санкцій напередодні президентських виборів у березні 2018 року. США позиціонуватиме себе як усесвітнього миротворця.

Виграють усі. Окрім народу України.

Відбудова понівечених регіонів здійснюватиметься з держбюджету – за кошти платників податків.

Тим часом політичні партії вже почали підтягувати ресурси під президентсько-парламентські перегони. Народна Рада м. Полтави (НРмП) провела розслідування незаконного видобутку природних копалин на Полтавщині і встановила можливу причетність до неї першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Андрія Пісоцького. Вірогідно, йому як керівнику обласної організації «БПП», була дана команда зібрати частину коштів на передвиборчу кампанію партії.

На фото Андрій Пісоцький

А можливо, кришування піщаного видобутку – це дембельський акорд Пісоцького перед заходом в крісло голови Полтавської ОДА нового губернатора – чинного міністра АПК Тараса Кутового, який уже пройшов співбесіду на посаду.

На фото Тарас Кутовий

Народна Рада м. Полтави (НРмП) провела розслідування незаконного видобутку природних копалин на Полтавщині й встановила причетність до неї керівництва області від «БПП» і особисто першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Андрія Пісоцького. Той особисто «пресує» представників турецької компанії «Onur», щоб ті купували матеріали для будівництва дороги Київ – Харків у конвертаційних центрів, представниками яких є «Авалон» і «Реаком».

Це – територія Чалівської протипожежної водойми ДП «Полтавське лісове господарство», яка розташована між селами Копили та Марківка вздовж траси Київ – Харків – Довжанський. Площа території – 1,5 га, глибина – 3-5 м. На ній фірма зі сумнівною репутацією ТОВ «Солта» без надання дозволів і погоджень здійснює намив піску з метою його подальшого продажу. Єдине, що має і чим прикривається ТОВ «Солта» – такий же сумнівний, як і сама фірма, договір із ДП «Полтавське лісове господарство».

За цим договором, сторони зобов’язуються облаштувати пожежну водойму та влаштувати водозабірний майданчик на території Чалівського лісництва. Це передбачало очищення водойми від очерету й мулу в об’ємі 1950 кубометрів і розміщення його у відвали.

Оформивши красивий і нібито законний договір, фірма і лісгосп не забули й про основну мету плідної співпраці – крадіжку корисних копалин в особливо великих розмірах.

Отримавши інформацію про незаконну діяльність з намивання й вивезення піску з Чалівського лісництва, члени НРмП виїхали на територію протипожежної водойми. Про свої дії вони проінформували працівників правоохоронних органів, які, судячи з усього, повідомили піскокрадів, давши останнім спішно покинути територію. Про це свідчать, зокрема зовсім свіжі сліди техніки і неприбрані карти намиву піску.

За зверненням голови НРмП Володимира Дащенка у березні цього року Департамент держгеоконтролю Північного міжрегіонального відділу Державної служби геології та надр здійснив перевірку діяльності ТОВ «Салта» на Чалівській водоймі. Перевірка зафіксувала дві карти намиву піску на території Чалівської протипожежної водойми. Пісок був складений у бурти, з яких його вивозили вантажівками. Об’єм незаконно намитого піску на момент огляду становив 1000 кубометрів.

Загалом у результаті перевірки було встановлено низку порушень і відсутність у фірми всіх основних дозвільних документів:

У ТОВ «Салта» відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами;

Відсутній проект розробки родовища корисних копалин;

Відсутні документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов’язаних із користуванням надрами;

Відсутній акт про надання гірничого відводу;

Відсутнє маркшейдерське обслуговування під час видобутку;

Відсутній дозвіл на проведення днопоглиблювальних робіт;

Відсутній план розвитку гірничих робіт на поточний рік (затверджений і погоджений у встановленому законодавством порядку);

Відсутня інформація щодо фактичного місцезнаходження ТОВ «Солта». Посадові або уповноважені особи відсутні за адресою, вказаною слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави.

Повний перелік відсутніх матеріалів ТОВ «Салта» та порушені фірмою вимоги законодавства див. на стор. 4-6 Акту перевірки №03 Державної службою геології та надр.

На основі цього було направлено звернення до Держгеонадр з проханням вжити заходів щодо припинення розкрадання кварцових пісків. У відповідь на звернення тимчасовий в.о. голови Держгеонадр Микола Бояркін 5 травня направив інформацію про незаконну видобувну діяльність ТОВ «Солта» до МВС і СБУ. Аналогічні і схожі звернення неодноразово направлялися до Генпрокуратури, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та ін.

На підставі заяви НРмП з численними задокументованими фактами величезних обсягів видобутку і незаконної реалізації піску з території Чалівсього лісництва протягом 2016-2017 рр. було відкрите кримінальне провадження з внесенням відомостей до ЄРДР. Попри це ні органи слідства ГУНП у Полтавській області, ні обласна прокуратура, маючи на руках Акт перевірки Держгеонадр, досі не встановили порушень законодавства ТОВ «Салта» і ДП «Полтавське лісове господарство».

Затягування у слідстві може бути пояснене ймовірною причетністю високопоставлених чиновників Полтавської облради, ОДА і правоохоронців до кришування піщаного бізнесу. Тим паче, що такі традиції мають глибоке коріння.

За неофіційною інформацією, причиною звільнення екс-головного прокурора прокуратури Полтавської області Яна Стрелюка в 2015 році була саме причетність до кришування всіх обласних «кондерів» і незаконного видобутку глини в Хорольсьому районі, сума збитків від якої становила десятки мільйонів доларів. Прикметно, що правової оцінки тих подій ми від правоохоронців досі не отримали.

У випадку з піском «криша» тягнеться до виконавців волі президента. Контроль за надровидобуванням і дотриманням природоохоронного законодавства входить до компетенції т.в.о. керівника Держгеонадр Миколи Бояркіна, а на обласному рівні покладений на голову ОДА Валерія Головка. Раніше «ОБ» писав, що Головко погруз у фекальному бізнесі, підім’явши під себе незаконну мережу асенізаторів у Полтаві.

На фото Валерій Головко

Натомість пісок входить до сфери інтересів його першого зама Андрія Пісоцького (навіть прізвище в тему, оце так збіг обставин – ред.).

За отриманою інформацією, у кулуарах Пісоцький давно представляється людиною Ігоря Кононенка і Юрія Луценка на Полтавщині. Простежимо, саме Пісоцький є керівником обласного осередку партії «БПП» і виконавцем основних партійних завдань із транспортування каси з регіону до столиці.

Щодо бездіяльності прокуратури – чим іще можна пояснити таку бездіяльність обласної прокуратури, як не вказівкою з Києва?

Тобто, «смотрящими» за розкраданням полтавських надр є люди з безпосереднього оточення президента Порошенка. А реалізаторами на місцях – їхні ставленики в особі голови ОДА, його заступника і голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, теж члена партії «БПП».

На фото Олександр Біленький

Бездіяльність керівництва області та правоохоронних органів змусили «ОБ» оприлюднити інформацію, надану НРмП в публічному просторі і довести її до громади Полтавщини. Бо саме народ України за ст. 13 Конституції України є власником землі, надр, природних ресурсів тощо.

«ОБ» радить прокурору Полтавської області звернути увагу на подані у статті факти правопорушень, а не займатися політичними переслідуванням журналістів на замовлення керівництва облради й ОДА.

«Інформація нікуди не зникає. Вона є» (с).

Гнап Нерушима