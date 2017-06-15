У Полтавській ОДА обшуки: Пісоцький кришував корупційні схеми

15.06.2017 Поділитися

Як стало відомо з інсайдерських джерел Полтавської обласної державної адміністрації, наразі правоохоронні органи проводять обшуки в кабінетах посадовців Полтавської ОДА, які викриті в організації корупційних схем з вимаганням хабарів. Усі працівники перебувають у безпосередньому підпорядкуванні першого заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації Андрія Пісоцького.

До сфер «корупційних послуг» Пісоцького належало «погодження» проектів на фінансування з Фонду регіонального розвитку – 10 000 євро, «погодження» на голів РДА – 50 000 доларів, «погодження» виділення коштів на ремонт доріг – від 20% від суми проектів.

Очільник президентської партії на Полтавщині Андрій Пісоцький через керівників департаментів та управлінь отримував хабарі за «певні надані послуги» на окремий рахунок.

Зазначимо, сьогодні поліція проводить слідчі дії в управлінні інфраструктури та туризму Полтавської ОДА. Імовірно, правоохоронців цікавлять матеріали щодо пасажирських перевізників.

«ОБ» писав, що прокурор прокуратури Полтавської області завчасно попередив першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Пісоцього про процесуальні дії відносно нього. Це дало змогу останньому оформити лікарняний за протекцією Віктора Лисака, директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.